Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 дек 2019|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
  70.08  |  $  62.99

Спорт | В Пензе провели спартакиаду среди людей с ограниченными возможностями

18.12.2019|18:26
Печать

В училище олимпийского резерва открылся областной фестиваль спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды, преодолев свои недуги, были готовы бежать, играть, бросать. Для них тяжелые заболевания перестало быть препятствием для полноценной жизни.

«В преддверии наступающего Нового года мне бы хотелось вам пожелать прежде всего здоровья, чтобы следующий год был лучше, чтобы у вас была надежда», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Перед стартами на спортивной площадке организовали концерт.

Творческая часть плавно перетекла в соревновательную программу: бочче, дартс, шахматы, шашки, бег, настольные игры, армрестлинг.

Спортивные медали получили все участники фестиваля. Не проиграл никто.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте