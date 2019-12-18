18.12.2019 | 18:26

В училище олимпийского резерва открылся областной фестиваль спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды, преодолев свои недуги, были готовы бежать, играть, бросать. Для них тяжелые заболевания перестало быть препятствием для полноценной жизни.

«В преддверии наступающего Нового года мне бы хотелось вам пожелать прежде всего здоровья, чтобы следующий год был лучше, чтобы у вас была надежда», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Перед стартами на спортивной площадке организовали концерт.

Творческая часть плавно перетекла в соревновательную программу: бочче, дартс, шахматы, шашки, бег, настольные игры, армрестлинг.

Спортивные медали получили все участники фестиваля. Не проиграл никто.