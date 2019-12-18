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Спорт | В Пензе подростки состязаются в спортивном туризме

18.12.2019|18:40
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В пензенской школе № 65 проходят соревнования по спортивному туризму. В них принимают участие местные атлеты, гости из Оренбургской и Самарской областей, а также из Республики Мордовия - всего около 160 человек. Состязания рассчитаны на два дня.

В первый между собой соперничают команды, состоящие из двух человек. Напарникам необходимо пройти навесную переправу, скалодром и снова спуститься по канату. Если бы действие происходило на природе, то туристам предстояло бы перебраться через водную преграду, подняться на гору и тем же путем вернуться на старт.

«Задача спортсмена - максимально быстро, максимально правильно пройти дистанцию, не совершив нарушений и закончив ее. Побеждает спортсмен, который показал наименьшее количество времени», - пояснил главный судья соревнований Дмитрий Коновалов.

Никита Харитонов из Пензы уверен, что они с напарником понимают друг друга с полуслова: уже долго тренируются вместе. Боролись с командой из Сызрани. Ребята показывали слаженные и быстрые действия, но в завершении не смогли собрать трос - тот предательски сопротивлялся.

«Резко дернули веревку, она обмоталась вокруг другой - и все, дополнительное время», - рассказал молодой человек.

Три-четыре лишние минуты могут стать решающими при определении победителей. По итогам состязаний некоторым участникам будут присвоены спортивные разряды.

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