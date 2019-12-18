18.12.2019 | 15:49

Пензенской молодежке удалось взять реванш у пермского клуба «АК-59» во втором матче серии на домашнем льду.

Судя по всему, поражение в первой встрече только раззадорило желто-синих. Уже на 12-й минуте подопечным Алексея Медведева удалось открыть счет - розыгрыш большинства пять на три закончился броском Михаила Козлова от синей линии под перекладину.

После перерыва соперники из Перми усилили давление, стараясь отыграться. Хозяева с трудом, но удерживали шаткое преимущество.

В заключительной 20-минутке гости снова завладели значительным преимуществом и раз за разом пытались пробить Александра Самарина, но сурский голкипер так и не дал им повода для радости.

Итог - сухая победа «Дизелиста» (1:0).

Следующий матч в рамках чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги сурская команда вновь проведет дома. В пятницу клубу будет противостоять «Прогресс» из Удмуртии.