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Спорт | Пензенский «Дизелист» взял реванш у клуба «АК-59» из Перми

18.12.2019|15:49
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Пензенской молодежке удалось взять реванш у пермского клуба «АК-59» во втором матче серии на домашнем льду.

Судя по всему, поражение в первой встрече только раззадорило желто-синих. Уже на 12-й минуте подопечным Алексея Медведева удалось открыть счет - розыгрыш большинства пять на три закончился броском Михаила Козлова от синей линии под перекладину.

После перерыва соперники из Перми усилили давление, стараясь отыграться. Хозяева с трудом, но удерживали шаткое преимущество.

В заключительной 20-минутке гости снова завладели значительным преимуществом и раз за разом пытались пробить Александра Самарина, но сурский голкипер так и не дал им повода для радости.

Итог - сухая победа «Дизелиста» (1:0).

Следующий матч в рамках чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги сурская команда вновь проведет дома. В пятницу клубу будет противостоять «Прогресс» из Удмуртии.

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