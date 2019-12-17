17.12.2019 | 15:52

«Дизелист» потерпел обидное поражение в первом матче последней в году домашней серии в рамках чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Начало встречи против клуба «АК-59» (Пермь) для пензенцев сложилось удачно. Они открыли счет и получили преимущество уже в стартовом периоде. Однако гости не расстроились и еще до перерыва сумели сравнять результат.

Во втором отрезке они смогли огорчить сурского вратаря дважды.

В третьей 20-минутке болельщики голов не увидели. Финальная сирена зафиксировала счет 1:3.

Все шайбы в ворота желто-синих забил один игрок - Евгений Ходырев. Недавно соперники уже встречались в Перми и тогда обменялись победами, что теперь вполне может повториться и на льду «Дизель-Арены».