12.12.2019 | 15:15

Победа над альметьевским «Нефтяником» позволила хоккеистам «Дизеля» на время оторваться от преследователей в борьбе за попадание в плей-офф ВХЛ.

Игра началась для гостей обескураживающе - форвард пензенцев Владислав Барулин забросил шайбу в меньшинстве. Для желто-синей дружины гол в таком формате стал уже 10-м в сезоне. Альметьевцы быстро оправились от неудачи и сравняли счет - 1:1.

Но «дизелисты» во втором периоде вновь вышли в лидеры. Александр Мокшанцев удачно подставил клюшку под бросок Данила Макарова.

Заключительная 20-минутка прошла в непрерывных атаках «нефтяников». Но голкипер Илья Андрюхов, а затем и сменивший его в воротах Максим Борисов стояли стеной на последнем рубеже. В итоге пензенцам удалось отстоять трудную, но очень важную победу со счетом 2:1.

«Дизель», занимающий 8-е место в Западной конференции, в пятницу завершит домашнюю серию. Соперником команды станет нефтекамский «Торос».