07.12.2019 | 18:24

Во дворце спорта «Олимпийский» прошла торжественная церемония закрытия сезона у воспитанников центра начальной подготовки футболистов Дмитрия Градиленко. Чемпион СССР и России и известный телекомментатор третий год занимается обучением детей игре № 1 в мире.

«Тот подход к работе позволяет нам иметь 500-600 занимающихся - это, я считаю, очень здоровою. Главная оценка работы - отзывы родителей», - рассказал он.

Настало время чествовать юных футболистов. Награду как лучший вратарь получил Данил Шаваев.

«Я даже мечтал, что футболистом стану. Я сначала был нападающим, а потом меня уже поставили на ворота. Мой любимый вратарь - Акинфеев», - поделился футболист.

Страж ворот Александр Филимонов стал специальным гостем спортивного праздника в Пензе. Он своеобразно ответил на интересующий многих поклонников футбола вопрос, касающийся Игоря Акинфеева и его уход из сборной.

«Ребята играют, показывают достойный футбол. Да, может быть, присутствие Игоря добавило бы уверенности, но - опять же повторюсь - команда вышла и показала определенный класс. В принципе, на этом уровне достаточно», - отметил экс-вратарь сборной России по футболу.

Завершилось мероприятие товарищеским матчем, в котором приняла участие еще одна звезда отечественного футбола - семикратный чемпион России Дмитрий Хлестов.