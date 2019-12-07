Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 дек 2019|20:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.69  |  $  64.02

Спорт | Во дворце спорта «Олимпийский» чествовали юных футболистов

07.12.2019|18:24
Печать

Во дворце спорта «Олимпийский» прошла торжественная церемония закрытия сезона у воспитанников центра начальной подготовки футболистов Дмитрия Градиленко. Чемпион СССР и России и известный телекомментатор третий год занимается обучением детей игре № 1 в мире.

«Тот подход к работе позволяет нам иметь 500-600 занимающихся - это, я считаю, очень здоровою. Главная оценка работы - отзывы родителей», - рассказал он.

Настало время чествовать юных футболистов. Награду как лучший вратарь получил Данил Шаваев.

«Я даже мечтал, что футболистом стану. Я сначала был нападающим, а потом меня уже поставили на ворота. Мой любимый вратарь - Акинфеев», - поделился футболист.

Страж ворот Александр Филимонов стал специальным гостем спортивного праздника в Пензе. Он своеобразно ответил на интересующий многих поклонников футбола вопрос, касающийся Игоря Акинфеева и его уход из сборной.

«Ребята играют, показывают достойный футбол. Да, может быть, присутствие Игоря добавило бы уверенности, но - опять же повторюсь - команда вышла и показала определенный класс. В принципе, на этом уровне достаточно», - отметил экс-вратарь сборной России по футболу.

Завершилось мероприятие товарищеским матчем, в котором приняла участие еще одна звезда отечественного футбола - семикратный чемпион России Дмитрий Хлестов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!