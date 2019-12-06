06.12.2019 | 17:06

«Дизелист» волевой победой завершил очередной матч выездной серии.

Начало встречи в Глазове против местного «Прогресса» для сурской молодежки сложилось откровенно неудачно. Уже к 15-й минуте она проигрывала - 0:2. Однако пензенцам удалось продемонстрировать характер, и еще до первого перерыва Александр Агапов сократил отставание пензенской дружины.

Во втором периоде Александр Агапов еще раз огорчил вратаря хозяев льда и таким образом выравнял положение - 2:2.

В заключительном отрезке матча успех развили Вадим Фаттахов и Анатолий Зимин. Они буквально перевернули игру с ног на голову, выведя «Дизелиста» вперед на две шайбы.

«Прогресс» сумел отличиться еще однажды, но на большее его не хватило. Финальная сирена зафиксировала счет 4:3 в пользу желто-синих.