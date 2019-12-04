04.12.2019 | 15:48

«Дизелисту» удалось взять реванш у клуба «АК-59» из Перми во втором матче очередной выездной серии чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В первой игре ребята потерпели обидное поражение в дополнительное время. Эта встреча, как и предыдущая, началась с натиска на ворота хозяев льда. В результате - 2:0 в пользу пензенцев уже в первом периоде.

После перерыва пермяки смогли дважды поразить ворота пензенского вратаря, но «дизелисты» ответили голом и вновь ушли на перерыв с преимуществом.

В заключительном периоде хозяева выравняли счет и, как и в первой встрече, перевели игру в овертайм. На этот раз удача была на стороне сурских хоккеистов.

«Дизелист» одержал победу со счетом 4:3 и отправился в удмуртский Глазов, где в четверг, 5 декабря, вечером сразится с местным «Прогрессом».