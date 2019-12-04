Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 дек 2019|19:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  71.18  |  $  64.23

Спорт | В повторном поединке «Дизелист» обыграл пермский «АК-59»

04.12.2019|15:48
Печать

«Дизелисту» удалось взять реванш у клуба «АК-59» из Перми во втором матче очередной выездной серии чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В первой игре ребята потерпели обидное поражение в дополнительное время. Эта встреча, как и предыдущая, началась с натиска на ворота хозяев льда. В результате - 2:0 в пользу пензенцев уже в первом периоде.

После перерыва пермяки смогли дважды поразить ворота пензенского вратаря, но «дизелисты» ответили голом и вновь ушли на перерыв с преимуществом.

В заключительном периоде хозяева выравняли счет и, как и в первой встрече, перевели игру в овертайм. На этот раз удача была на стороне сурских хоккеистов.

«Дизелист» одержал победу со счетом 4:3 и отправился в удмуртский Глазов, где в четверг, 5 декабря, вечером сразится с местным «Прогрессом».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!