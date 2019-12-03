03.12.2019 | 15:20

В стартовом матче очередной выездной серии чемпионата НМХЛ «Дизелист» сражался против пермского «АК-59». Сурским ребятам сразу удалось повести в счете. Это произошло на первых минутах встречи.

Во втором отрезке игры соперники обменялись голами, и пензенцы вновь ушли на перерыв, имея превосходство. А вот в третьем периоде хозяевам удалось сравнять счет - 2:2.

В основное время больше шайб болельщики не увидели. Все решилось в овертайме, где удачливее оказались пермяки. Победу им принес Данил Мокрушин.