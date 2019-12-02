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Спорт | Пензенские гимнасты показали достойный результат на Кубке Воронина

02.12.2019|12:08
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Пензенцы завоевали три медали на международном турнире по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина, который проходил в ДС «Буртасы» 29-30 ноября.

В соревнованиях участвовали 97 гимнастов из 14 стран мира - Армении, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Египта, Италии, Казахстана, Кипра, Кореи, Латвии, Узбекистана, Финляндии, Японии и России.

Первый день, когда участники сражались за награды в командном первенстве и личном многоборье, медалей не принес, зато второй (в отдельных дисциплинах) оказался более результативным.

Пензенец Григорий Климентьев одержал победу в упражнении на кольцах. Он набрал 15,000 баллов, опередив двух соперников из Армении - Артура Давтяна и Артура Аветисяна.

«Еще двое воспитанников нашей школы не остались без медалей на этом престижном турнире. Алексей Лунев стал вторым в опорном прыжке, а Ангелина Косынкина завоевала бронзу в вольных упражнениях», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

Источник — фото СШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой
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