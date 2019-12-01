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Спорт | В Пензе стартовало открытое первенство города по быстрым шашкам

01.12.2019|14:16
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Двери открыты для каждого. На первенство города по быстрым шашкам приглашаются все желающие вне зависимости от возраста, говорят его организаторы. Турнир трехдневный. В первый за столы сели самые опытные любители игры. Неоднократный победитель различных соревнований Леонид Почесуй считает, что для выигрыша необходимо умение рассуждать логически.

«В шахматах, если я вижу на 2-3 хода вперед за белых и черных, то можно играть на уровне мастера. А в шашках, чтобы быть мастером спорта, надо видеть вперед на 12-13 ходов, за соперника и за себя», - пояснил Леонид Почесуй.

По мнению Леонида Николаевича, игру просто необходимо включить в школьную программу, она научит ребят думать. Юные шашисты согласны.

«Мне кажется, она умственные полушария развивает», - высказал свое мнение один из таких участников турнира.

На следующий день соревнований за столы сядут дети. На партию каждому участнику отводится 15 минут. В финале и того меньше: они будут играть пятиминутный блиц.

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