30.11.2019 | 18:19

Снаряд вне очереди получили пензенские ветераны спорта. Стартовал традиционный турнир по теннису в честь Дня ракетных войск и артиллерии. В двухтысячном году его основы заложил бывший начальник военного вуза Александр Плющ. Теперь на одном корте соперничают генерал и полковник. Представителей разных родов войск объединила не боевая, а теннисная ракетка.

«Губернатор нашей области по профессии танкист. Но вооружение и в танке есть. Танковая пушка - это вооружение, которое изучает и учит готовить и конструировать пензенский артиллерийский инженерный институт», - отметил генерал-майор в отставке Александр Плющ.

«Некоторые говорят (те, кто не любит спорт): «Здоровому спорт не нужен, а больному он уже не поможет». Я с этим абсолютно не согласен. Думаю, что для того, чтобы сохранить здоровье на будущее, нужно еще с маленького возраста заниматься физкультурой и спортом», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Своим примером полковник в отставке Белозерцев по-армейски призывал пензенцев: «Делай как я!»

«В этом году довольно большое количество участников, четыре категории: мужские пары - 110, 100 плюс и 100 минус (100 означает сумму возрастов) и женские пары», - сообщил главный секретарь соревнований Александр Красовский.

По итогам двухдневного турнира самые успешные ветераны тенниса получат заслуженные награды и ценные призы.