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Спорт | Пензенцы завоевали 8 медалей на первенстве мира по всестилевому карате

30.11.2019|17:54
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Пензенские спортсмены в совершенстве владеют приемами восточного единоборства. Это они доказали в Москве на первенстве мира по всестилевому карате, где завоевали в общей сложности восемь медалей. Три награды высшей пробы в копилке зареченских парней. Артур Хачатрян стал лучшим в дисциплине «ката-соло».

«Эмоции положительные, победа есть победа. Но все-таки нужно сдерживать себя, ты спортсмен», - отметил каратист.

Тренирует Артура его отец - Вагинак Хоренович, он доволен выступлением не только сына, но и других своих подопечных. На верхнюю ступень пьедестала почета также поднялись Эльдар Воронков и Егор Самаров.

«Первенство мира - это потолок для такого возраста спортсмена, круче соревнований не бывает. Это для любого тренера великой победой можно назвать», - рассказал Вагинак Хачатрян.

Что же касается воспитанников спортивной школы «Витязь», то они отличились в поединках кумите. У пензенцев два вторых и два третьих места.

«На чемпионате мы должны были представить Пилипенко Валерию Сергеевну, она чемпионка России 2019 года, но, к сожалению, травма не позволила ей выступить. И ее девочки, которые были вторые и третьи, две девочки, они оказались чемпионками мира, то есть фактически для Пилипенко это реально было - вернуться тоже с медалью. Но так вот в жизни бывает», - пояснил тренер СШОР «Витязь» Александр Бурментьев.

Бронзовую награду на турнире в Москве завоевал еще один уроженец Сурского края, спортсмен из Большого Вьяса Вадим Родионов.

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