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Спорт | Бойцы клуба «Русь» завоевали награды на чемпионате России по тхэквондо

28.11.2019|17:48
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На очередную домашнюю тренировку ребята пришли уже в статусе победителей крупного турнира. В начале ноября 11 юных спортсменов клуба «Русь» выступили на чемпионате России по тхэквондо, проходившем в Одинцове Московской области. В нем принимали участие сильнейшие бойцы из разных регионов страны - более тысячи человек. Пензенцы сумели взять 10 наград: 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

«В каждой категории от 10 до 100 человек находились, соревнования были серьезного уровня, и каждый спортсмен готовился к ним. Перед соревнованиями мы проводили сборы в училище олимпийского резерва и на них как раз готовились пять дней», - рассказал руководитель клуба боевых искусств «Русь» Сергей Зуенков.

Обладатель синего пояса Кирилл Кречетов сумел обойти конкурентов по владению техникой движений и был признан лучшим в спарринге. В итоге у юноши два золота.

Кирилл занимается тхэквондо четыре года. Победу на чемпионате страны ему пришлось буквально выбивать.

«Соперники были не очень легкие, было сложно. У меня было четыре боя, и я все их выиграл», - отметил победитель чемпионата и первенства России по тхэквондо МФТ Кирилл Кречетов.

А уже в декабре воспитанники клуба боевых искусств «Русь» ответят на «Московский вызов». Это будут их очередные массовые соревнования.

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