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Спорт | В Пензе свое 45-летие отметил клуб любителей спортивного ориентирования

24.11.2019|11:08
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На стенде вся почти полувековая история клуба «Кентавр». И хотя он отмечает свое 45-летие, объединение любителей спортивного ориентирования зародилось намного раньше. Созданию предшествовали туристические походы молодых рабочих завода ВЭМ, которые возглавлял Виктор Горбунков. Вот он впереди с фотоаппаратом. На снимке есть и Валентина Строева. Сегодня она работает тренером.

«В 70-е годы существовало такое направление, движение в Пензе - создать сто подростковых клубов. Как раз наш «Кентавр» в те годы уже сформировался как подростковый клуб», - рассказала Валентина Строева.

После того как Виктора Горбункова не стало, объединение возглавил Алексей Толстоухов. Это было непростое для него решение.

«Клубу, сами понимаете, 45 лет, уже очень большая история. Кроме детей много еще взрослых спортсменов у нас в клубе, ветеранов как бы. Ответственность перед ними перед всеми, определенный долг - надо продолжать традиции», - пояснил Алексей Толстоухов.

Сегодня спортсмены «Кентавра» являются победителями областных и всероссийских соревнований.

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