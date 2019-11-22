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Спорт | Баскетболистки «Юности» сыграли два матча против клуба «Самара»

22.11.2019|17:22
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Баскетболистки «Юности» поделили очки с лидером второй российской Суперлиги. В составе клуба «Самара» много опытных и мастеровитых спортсменок, поэтому красно-белым было нелегко.

В первой игре гостьи лидировали вплоть до середины матча, но затем пензячки наладили атакующие действия и стали уходить в отрыв. Финальная сирена зафиксировала победу «Юности» - 61:50.

«В первой половине мы забили всего 22 очка за две четверти, это вообще мало, и с такой игрой мы бы не выиграли никак. В большом перерыве собрались, начали забивать свои мячи, они перестали забивать - и мы вышли вперед», - рассказала разыгрывающая БК «Юность» Юлия Калугина.

В повторном поединке самарчанки ошибок уже не допустили. Они вновь сразу захватили инициативу и на этот раз ее не отдали. Особенно удалась волжанкам заключительная четверть. Сурские девушки в надежде догнать соперника стали рисковать, а конкурентки хладнокровно реализовывали свои шансы.

Итог этого матча - 78:51. «Самара» взяла реванш, она по-прежнему идет на первом месте в таблице чемпионата. «Юность» замыкает тройку лидеров.

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