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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» сразятся с ЦСК ВВС на домашнем льду

21.11.2019|16:22
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«Дизель» порадовал своих болельщиков, хотя мало кто верил, что подопечные Алексея Ваулина смогут набрать максимум очков в матче против одного из лидеров регулярного чемпионата ВХЛ тольяттинской «Лады».

Стартовый отрезок показал стремление обеих дружин к результату. Команды демонстрировали быстрый, открытый хоккей. Атаку хозяев площадки сменяли острые контрвыпады гостей. Блестящая игра голкипера не позволила волжанам распечатать сурские ворота.

Удачно пензенцы действовали и в меньшинстве, а в конце первого периода сами, получив численное преимущество, имели хорошую возможность открыть счет. Но подвела реализация.

Во втором отрезке встречи сначала Антон Андрианов вывел хозяев площадки вперед, затем гости сравняли счет. А за пять минут до финальной сирены Николай Владимиров поставил точку в этом противостоянии - 2:1.

«Дизель» одержал вторую победу подряд. В пятницу клуб на родном льду скрестит клюшки с ЦСК ВВС. Начало встречи в 19:00.

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