19.11.2019 | 15:56

Более 150 девушек съехались в Пензу для того, чтобы побороться за медали сразу трех крупных состязаний по спортивной гимнастике. В «Буртасах» в течение нескольких дней будут проходить первенство страны среди юниорок, представительниц самой младшей возрастной группы 11-12 лет, а также турнир «Надежды России».

«По результатам этих соревнований будут формировать списки, и уже оттуда будут формировать на международные старты», - рассказал ведущий специалист Федерации спортивной гимнастики России Игорь Козенков.

Сами участницы говорят, что конкуренция будет более чем серьезной. На состязаниях представлены все регионы с сильнейшими гимнастическими школами.

Ксения Нечай приехала из Москвы. По словам спортсменки, и сама она, и вся ее команда хорошо подготовились. Но, чтобы взойти на пьедестал почета, понадобится не только максимальная концентрация.

«Сила и, главное, уверенность в себе. И помогать своим подружкам по команде, поддерживать их», - отметила Ксения.

Завершатся соревнования 24 ноября финалами в отдельных дисциплинах.