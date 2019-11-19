Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|18:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  70.87  |  $  63.97

Спорт | В Пензе стартовали крупные состязания по спортивной гимнастике

19.11.2019|15:56
Печать

Более 150 девушек съехались в Пензу для того, чтобы побороться за медали сразу трех крупных состязаний по спортивной гимнастике. В «Буртасах» в течение нескольких дней будут проходить первенство страны среди юниорок, представительниц самой младшей возрастной группы 11-12 лет, а также турнир «Надежды России».

«По результатам этих соревнований будут формировать списки, и уже оттуда будут формировать на международные старты», - рассказал ведущий специалист Федерации спортивной гимнастики России Игорь Козенков.

Сами участницы говорят, что конкуренция будет более чем серьезной. На состязаниях представлены все регионы с сильнейшими гимнастическими школами.

Ксения Нечай приехала из Москвы. По словам спортсменки, и сама она, и вся ее команда хорошо подготовились. Но, чтобы взойти на пьедестал почета, понадобится не только максимальная концентрация.

«Сила и, главное, уверенность в себе. И помогать своим подружкам по команде, поддерживать их», - отметила Ксения.

Завершатся соревнования 24 ноября финалами в отдельных дисциплинах.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!