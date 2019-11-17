17.11.2019 | 16:01

Пенза примкнула к всероссийской акции в честь подвига казаков в 1941-м. На Волоколамском направлении кавалеристы четвертого эскадрона 37-го Армавирского полка сутки не пускали фашистских захватчиков к Москве.

«Казаки в количестве 40 человек удерживали полтора дня танковую колонну ценой своей жизни: они кидались на танки с зажигательной смесью, с бутылками. Чтобы бутылка не тухла, они прикрывали своими телами», - рассказал руководитель отделения федерации рубки шашкой «Казарла» Денис Оськин.

В память о подвиге казаков в разных городах страны проводят соревнования по рубке шашкой.

Участник состязаний Олег Оськин долго тренировался, чтобы виртуозно владеть шашкой.

«Я по роду казак, поэтому, можно сказать, от дедов, от прадедов мне это интересно», - пояснил воспитанник Пензенского центра казачьей культуры Олег Оськин.

Мастера орудуют четко - пластиковую бутылку с водой можно разрубить на 12 частей (а то и больше) за короткое время. В бою кавалеристы также действовали стремительно: налетали на врага и за мгновения расправлялись с ним.

Современные казаки сохраняют традицию предков. Рубка шашкой популярна как вид спорта.