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Спорт | В Пензе в память о подвиге казаков провели состязания по рубке шашкой

17.11.2019|16:01
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Пенза примкнула к всероссийской акции в честь подвига казаков в 1941-м. На Волоколамском направлении кавалеристы четвертого эскадрона 37-го Армавирского полка сутки не пускали фашистских захватчиков к Москве.

«Казаки в количестве 40 человек удерживали полтора дня танковую колонну ценой своей жизни: они кидались на танки с зажигательной смесью, с бутылками. Чтобы бутылка не тухла, они прикрывали своими телами», - рассказал руководитель отделения федерации рубки шашкой «Казарла» Денис Оськин.

В память о подвиге казаков в разных городах страны проводят соревнования по рубке шашкой.

Участник состязаний Олег Оськин долго тренировался, чтобы виртуозно владеть шашкой.

«Я по роду казак, поэтому, можно сказать, от дедов, от прадедов мне это интересно», - пояснил воспитанник Пензенского центра казачьей культуры Олег Оськин.

Мастера орудуют четко - пластиковую бутылку с водой можно разрубить на 12 частей (а то и больше) за короткое время. В бою кавалеристы также действовали стремительно: налетали на врага и за мгновения расправлялись с ним.

Современные казаки сохраняют традицию предков. Рубка шашкой популярна как вид спорта.

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Гость|17.11.2019 16:59|

очередная свора бездельников ...они чем в быту занимаются?

Гость|17.11.2019 17:24|

очередные ряженые фигней занимаются

Гость|17.11.2019 17:38|

Дзюдоисту не с руки:

Саблей рубят казаки!))

Гость|17.11.2019 17:40|

Клоунада на выезде.

Гость|17.11.2019 17:52|

Мастера орудуют четко - пластиковую бутылку с водой можно разрубить на 12 частей (а то и больше)

Вопрос: для чего? Практическое применение?

Гость|17.11.2019 17:55|

И митинги в России не простые,

Кремлёвская наводка – «Не пущать!»

Рос гвардия и казаки крутые

Дубинками дубасят навальнят.

Имя: Гость
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