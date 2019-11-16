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Спорт | Пензенец завоевал четыре медали на турнирах по греко-римской борьбе

16.11.2019|18:27
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Три золотые и одна серебряная медали, взятые подряд на недавно прошедших всероссийских турнирах по греко-римской борьбе, дают Арамаису Саакяну уверенность и право претендовать на участие в первенстве страны.

В Самаре, Ульяновске и Кузнецке он провел по четыре схватки и в каждой одержал уверенную победу. Но в столице Мордовии пензенец немного ослабил свою позицию.

«Приехали сильные соперники. Завоевал первое место. Самое сложное было в Саранске: соперник был старше и весом больше, и я проиграл ему», - рассказал он.

Тем не менее Арамаис настроен взять реванш на следующих отборочных соревнованиях, ведь на первенство России поедет только победитель. Борец выступает в весовой категории 95 килограммов среди юношей 2004-2005 года рождения. Чтобы достичь результатов, он придерживается строгого режима.

«Утром я просыпаюсь и иду на пробежку, потом иду в школу, а потом с 17:00 до 19:00 тренировки еще раз. У нас две тренировки в день по два часа», - пояснил Арамаис.

Отборочный турнир пройдет в Саранске, а первенство России, на которое стремятся попасть юные борцы, состоится в Ингушетии весной 2020 года.

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