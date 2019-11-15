15.11.2019 | 17:55

В столице Сурского края стартовало открытое первенство города по баскетболу. В турнире принимают участие команды из Пензы, Заречного, Саратова, Новотроицка и Рязани. Последние проходят испытание хозяевами площадки.

Воспитанники спортивной школы № 1 в матче уверено лидировали, забрасывая в корзину мяч один за другим, хотя иногда - с трудом.

«Просто чтобы потом определить лучших игроков, чтобы была сборная команда хорошая. В данный момент мы просто играем тренерами, чтобы как можно больше просмотреть своих ребят. Этот турнир мы больше посвящаем тому, чтобы увидеть наших перспективных игроков», - пояснил главный судья соревнований Сергей Столов.

Борьбу за оранжевый мяч ведут юноши 2005 года рождения. Этот возраст считается переломным для атлетов: примерно в 15-16 лет для многих начинается путь в профессиональный спорт. Поэтому очень важно проявить себя на площадке именно в это время.

«Попасть на первенство России, попасть на спартакиаду школьников - у этих ребят еще много соревнований», - сообщил Сергей Столов.

Трехдневный турнир завершится в субботу, 16 ноября. Очень неплохо выступают хозяева площадки и зареченские баскетболисты.