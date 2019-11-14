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Спорт | В Пензе стартовало открытое городское первенство по боксу

14.11.2019|17:09
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В открытом городском первенстве по боксу участвует около 200 спортсменов - юноши и девушки 2005-2007 года рождения. Эти состязания для многих станут отборочными.

«Здесь принимают участие сборные команды районов всей области. На будущий год лучшие боксеры этого турнира будут принимать участие в первенстве области, и в заключение - формирование сборной команды на первенство Поволжского региона», - сообщил вице-президент Федерации бокса Пензенской области Адельша Рахматулин.

С подобных соревнований когда-то начинал свою спортивную карьеру Олег Кулагин, финалист первенства Европы по боксу. Ныне он заместитель председателя городского спорткомитета.

«Это определенный этап совершенствования, и когда человек проходит эти этапы, он растет, становится выше классом, у него другие перспективы», - рассказал он.

Состязания продлятся три дня, а в начале января стартует открытое первенство области. Оно пройдет в Сердобске.

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