14.11.2019 | 16:15

Пензенская «Юность» готовится к домашним играм чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги. До этого сурские девушки приняли участие в четырех матчах в Красноярске и Новосибирской области, одержали три победы и расположились в числе лидеров. Поэтому настрой у всех боевой.

«У нас очень много спортивной злости - ни в коем случае не злобы. Мы очень ждем эти игры, хотим порадовать болельщиков. Очень хочется дома сыграть, почувствовать эту энергетику и поделиться со всеми нашей энергией и хорошей игрой», - отметила капитан БК «Юность» Мария Хомич.

Болельщикам не дадут заскучать не только во время матча. Для них приготовлено немало сюрпризов.

«Мы запустили конкурсы в социальных сетях, пожалуйста, заходите, участвуйте. Конкурсы будут проходить не только на этот домашний тур, а по всему сезону, призы будут обязательно», - пояснил директор БК «Юность» Александр Тихоненко.

Также в перерывах между играми всех подбодрят своим выступлением девушки из группы поддержки.

Первые домашние встречи состоятся 16 и 17 ноября в спортивном центре «Юность». Пензенские баскетболистки примут команду «Надежда-2» из Оренбургской области. Начало матчей в 16:00.

Следующие соревнования пройдут 20 и 21 ноября. Соперником выступит клуб «Самара».