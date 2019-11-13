13.11.2019 | 16:56

В «Буртасах» стартовали сразу два крупных турнира - первенство страны по спортивной гимнастике и соревнования «Надежды России» среди юниоров.

В столицу Сурского края съехалось порядка 150 атлетов из разных регионов. Пензенскую область представляют восемь юношей.

«Мы будем бороться за медали. Отсутствие медалей можно расценивать как неудачное выступление, которое требует анализа», - отметил главный судья соревнований Валерий Старкин.

Спортсменам предстоит разыграть комплекты наград в командном первенстве, многоборье и в отдельных видах.

«Эти соревнования замечательны тем, что являются заключительными в этом году у молодежи. По окончании этих соревнований корректируются списки сборной страны на 2010 год, и они как бы становятся первым этапом отбора на первенство Европы», - пояснил Валерий Старкин.

Первенство состоится в мае в Баку (Азербайджан). Что касается этих всероссийских состязаний, то они завершатся в воскресенье, 17 ноября. А на следующей неделе также во дворце спорта «Буртасы» начнется аналогичный турнир среди юниорок и девушек.