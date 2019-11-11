11.11.2019 | 13:50

В среду, 13 ноября, в Пензе стартуют первенство страны и всероссийские соревнования «Надежды России» по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей. Они продлятся до 17-го числа.

На первенстве юношам предстоит продемонстрировать свое мастерство в лично-командных выступлениях, юниорам - только в командных. На других состязаниях юниоры выполнят упражнения в личном зачете.

«К участию допускаются гимнасты 2006-2007 г. р. (юноши 12-13 лет) и 2002-2005 г. р. (юниоры 14-17 лет). Отбор на эти соревнования проходил в октябре на первенстве Приволжского федерального округа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минспорта.

Сурский край будут представлять Евгений Пашкин, Сергей Гоглов, Владислав Лукьянов, Алексей Лунев, Артем Козлов и Иван Шкуров, а также Максим Шилкин, Даниил Кондаков и Артем Царев.

«Аналогичные соревнования среди юниорок и девушек пройдут также в ДС «Буртасы» в период с 20 по 24 ноября», - добавили в пресс-службе.