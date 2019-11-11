Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 ноя 2019|15:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.07

Спорт | Лучшие гимнасты страны выступят на «Надеждах России» в Пензе

11.11.2019|13:50
Печать

В среду, 13 ноября, в Пензе стартуют первенство страны и всероссийские соревнования «Надежды России» по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей. Они продлятся до 17-го числа.

На первенстве юношам предстоит продемонстрировать свое мастерство в лично-командных выступлениях, юниорам - только в командных. На других состязаниях юниоры выполнят упражнения в личном зачете.

«К участию допускаются гимнасты 2006-2007 г. р. (юноши 12-13 лет) и 2002-2005 г. р. (юниоры 14-17 лет). Отбор на эти соревнования проходил в октябре на первенстве Приволжского федерального округа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минспорта.

Сурский край будут представлять Евгений Пашкин, Сергей Гоглов, Владислав Лукьянов, Алексей Лунев, Артем Козлов и Иван Шкуров, а также Максим Шилкин, Даниил Кондаков и Артем Царев.

«Аналогичные соревнования среди юниорок и девушек пройдут также в ДС «Буртасы» в период с 20 по 24 ноября», - добавили в пресс-службе.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!