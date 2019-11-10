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Спорт | В «Воейкове» вручат медали лучшим единоборцам Пензенской области

10.11.2019|15:40
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Дворец спорта «Воейков» принял чемпионат и первенство Пензенской области по восточному боевому единоборству. По словам председателя федерации и главного судьи соревнований Алексея Елисеева, конкуренция острая.

«Как только мы открыли федерацию, к нам сразу подключились два района, Мокшанский и Сосновоборский. И Сосновоборский район ровно с городом Пензой идут, очень активные - и тренер, и родительское сообщество», - рассказал он.

В чемпионате участвуют совершеннолетние спортсмены, в первенстве - те, кому от 8 до 18 лет.

Впрочем, свои силы пробуют и совсем юные, к примеру пятилетние.

«Мы проводим мероприятие, чтобы адаптировать их немножко. А главная задача - мы будем проводить отбор сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Пензенской области», - пояснил Алексей Елисеев.

Ведь в январе 2020 года в «Воейкове» пройдут чемпионат и первенство Приволжского федерального округа.

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