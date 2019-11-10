10.11.2019 | 16:25

Стартовый тур второй мини-футбольной лиги «Приволжья» показал, что явного фаворита в сезоне пока не наблюдается.

Центральным стало противостояние зареченского «Старта-Союза» и сборной университета архитектуры и строительства. Долгое время команды раскачивались, гол зрители увидели уже после перерыва: студенты с пенальти открыли счет. Радость была недолгой, потому что футболисты из закрытого города не только выравняли положение, но и после быстрой контратаки вышли в лидеры. И все же последнее слово осталось за архитекторами - они установили окончательный результат - 2:2.

Еще одна ничья, совершенно неожиданная, была зафиксирована в поединке второй команды ПГУАС и сборной ПГАУ. Аграрии, действующие чемпионы, вели на последних минутах со счетом 5:3, но их соперники, в прошлом году занявшие в чемпионате последнее место, сумели отыграться. В итоге победителя так и не выявили - 5:5.

Этим состязательная программа первого тура чемпионата второй лиги «Приволжья» ограничилась. МФК «Нижний Ломов» по расписанию матчи пропускал, а коллективы АМ-ДЮСШ-8 и ПГУ-2 свой поединок проведут на 10 дней позже.