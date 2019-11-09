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Спорт | В Кузнецке турнир по греко-римской борьбе собрал более 200 человек

09.11.2019|17:48
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Более 200 спортсменов из России и Казахстана - таков количественный состав 15-го по счету турнира, посвященного памяти воспитанников кузнецкой школы греко-римской борьбы. По качеству соревнования стали серьезными: во второй по величине город губернии съехались победители и призеры первенства страны, участники недавнего европейского молодежного форума.

«Греко-римская борьба - это бренд города, потому что из тех спортивных достижений, какие есть в городе, в длительной ретроспективе греко-римская борьба выделяется», - отметил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Для хозяев ковра этот турнир являлся отбором на всероссийские соревнования, поэтому кузнецкая команда к нему тщательно готовилась. В состав вошли сильнейшие, и многие боролись за медали, показывая очень активную борьбу.

«Тактика тренеров - уйти от обороны именно в атаку. Выиграть и показать зрелищную борьбу, которая будет радовать и тренеров, и зрителей, может только атакующий», - пояснил главный судья соревнований Андрей Криков.

В итоге золото турнира завоевали представители многих команд, в том числе из Саратова, Оренбурга, Бора, Стерлитамака, Нальчика. Несколько первых мест и у кузнечан: на высшую ступень пьедестала поднимались Никита Сафонов, Дмитрий Лунин, Данила Храмов, Виталий Гришин. Серебро взяли Егор Антонов и Артур Дигузов.

«Уже через неделю в Саранске состоится «Юность России», где первое место будет давать право без отбора участвовать в следующем году на финальных стартах среди юношей России», - сообщил старший тренер сборной Пензенской области по греко-римской борьбе Павел Лопатинский.

Организаторы вынашивают амбициозные планы. Они хотят добиться, чтобы в следующем году турнир был внесен в общероссийский календарь, что еще больше повысит его авторитет.

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