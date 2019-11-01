01.11.2019 | 18:25

Традиционный турнир по мини-футболу носит статус всероссийского и проходит под лозунгом «Вырастим вместе». Впервые он был организован семь лет назад, в нем приняли участие спортсмены 2003 года рождения. Теперь они на турнире будут выступать в составе взрослых команд, а им на смену пришли 10-летние.

Играют восемь сборных.

«ЦСКА-Москва-2009», МФК «Мытищи» (Московская область), МФК «Мордовия» (Саранск), ДЮСШ «Рузаевка», СДЮСШОР «Волга» (Саратов)», - частично уточнил тренер ДЮСШ № 8 Александр Клейменов.

И еще три пензенские команды. В 2018 году сурские футболисты победили в двух возрастных группах. Как они покажут себя в этом турнире, станет известно в воскресенье.