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Спорт | В Пензе всероссийский турнир по мини-футболу собрал восемь сборных

01.11.2019|18:25
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Традиционный турнир по мини-футболу носит статус всероссийского и проходит под лозунгом «Вырастим вместе». Впервые он был организован семь лет назад, в нем приняли участие спортсмены 2003 года рождения. Теперь они на турнире будут выступать в составе взрослых команд, а им на смену пришли 10-летние.

Играют восемь сборных.

«ЦСКА-Москва-2009», МФК «Мытищи» (Московская область), МФК «Мордовия» (Саранск), ДЮСШ «Рузаевка», СДЮСШОР «Волга» (Саратов)», - частично уточнил тренер ДЮСШ № 8 Александр Клейменов.

И еще три пензенские команды. В 2018 году сурские футболисты победили в двух возрастных группах. Как они покажут себя в этом турнире, станет известно в воскресенье.

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