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Спорт | В Пензе команды борются за призовые места в футбольной универсиаде

30.10.2019|17:57
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Такого закрученного сюжета на футбольной универсиаде еще не было. Четыре команды из пяти заявленных для участия в турнире вузовских команд образовали группу лидеров и отбирают очки друг у друга.

Вначале сборная аграрного университета победила конкурентов из артиллерийско-инженерного института со счетом 2:0.

Во втором туре соревнований уже курсанты сотворили сенсацию, в суперголевом матче одолев представителей архитектурно-строительного университета - 5:4.

Затем пришел черед сражения между студентами ПГУ и ПГАУ. И «политехники» не оставили шансов «аграриям», разгромив их с результатом - 6:2.

А на следующий день турнира и команда госуниверситета не осталась без потерь. «Архитекторы» сумели забить два безответных гола в ворота принципиального соперника и сохранили шансы на общую победу.

Теперь распределение мест в призовой тройке турнира зависит от заключительных игр универсиады.

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Гость|30.10.2019 18:47|

penzainform.ru писал(a):

и отбирают очки друг у друга.
А зачем они друг у друга очки отбирают? Они, что - все слепошарые, а денег на окуляры нет? Может вам к губернатору обратиться? Вдруг поспособствует в получение очков за счет бюджета...

Гость|30.10.2019 19:05|

Любитель бюджета скажи где работаешь чем занимаешься и как ты платишь налоги.... а мы тебя здесь обсудим. Так и будешь свой необоснованный высер писать. А то как трус из кустов. Ну че сливаться будешь и стрелки переводить?

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