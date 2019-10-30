30.10.2019 | 17:57

Такого закрученного сюжета на футбольной универсиаде еще не было. Четыре команды из пяти заявленных для участия в турнире вузовских команд образовали группу лидеров и отбирают очки друг у друга.

Вначале сборная аграрного университета победила конкурентов из артиллерийско-инженерного института со счетом 2:0.

Во втором туре соревнований уже курсанты сотворили сенсацию, в суперголевом матче одолев представителей архитектурно-строительного университета - 5:4.

Затем пришел черед сражения между студентами ПГУ и ПГАУ. И «политехники» не оставили шансов «аграриям», разгромив их с результатом - 6:2.

А на следующий день турнира и команда госуниверситета не осталась без потерь. «Архитекторы» сумели забить два безответных гола в ворота принципиального соперника и сохранили шансы на общую победу.

Теперь распределение мест в призовой тройке турнира зависит от заключительных игр универсиады.