Такого закрученного сюжета на футбольной универсиаде еще не было. Четыре команды из пяти заявленных для участия в турнире вузовских команд образовали группу лидеров и отбирают очки друг у друга.
Вначале сборная аграрного университета победила конкурентов из артиллерийско-инженерного института со счетом 2:0.
Во втором туре соревнований уже курсанты сотворили сенсацию, в суперголевом матче одолев представителей архитектурно-строительного университета - 5:4.
Затем пришел черед сражения между студентами ПГУ и ПГАУ. И «политехники» не оставили шансов «аграриям», разгромив их с результатом - 6:2.
А на следующий день турнира и команда госуниверситета не осталась без потерь. «Архитекторы» сумели забить два безответных гола в ворота принципиального соперника и сохранили шансы на общую победу.
Теперь распределение мест в призовой тройке турнира зависит от заключительных игр универсиады.
penzainform.ru писал(a):А зачем они друг у друга очки отбирают? Они, что - все слепошарые, а денег на окуляры нет? Может вам к губернатору обратиться? Вдруг поспособствует в получение очков за счет бюджета...