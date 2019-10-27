Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|27 окт 2019|19:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  71.31  |  $  64.36

Спорт | За награды этапа спартакиады МВД поборолись 120 пензенских самбистов

27.10.2019|15:10
Печать

120 сотрудников полиции разделились на 33 команды, чтобы побороться за награды регионального этапа спартакиады МВД по самбо. Причем для многих из них это не просто вид спорта, а образ жизни, говорит ветеран органов внутренних дел, в прошлом сам неоднократный призер и победитель таких соревнований Игорь Власов.

«Боевыми приемами борьбы самбо и спортивным самбо должен владеть каждый сотрудник МВД. Это является неотъемлемой частью его службы. Если сотрудник полиции имеет силу, возможность защитить себя, быть уверенным в своей работе, это ему дает большие плюсы», - пояснил Игорь Власов.

Что касается спортивной составляющей состязаний, участники были разделены на восемь весовых категории. Борьба за награды турнира и не только шла в течение двух дней.

«Из числа победителей и призеров данных соревнований будет сформирована команда УМВД России по Пензенской области, которая примет участие в январе 2020 года в чемпионате УМВД России по самозащите без оружия», - сообщил начальник отдела УРЛС УМВД России по Пензенской области Сергей Лысов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!