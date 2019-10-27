27.10.2019 | 15:10

120 сотрудников полиции разделились на 33 команды, чтобы побороться за награды регионального этапа спартакиады МВД по самбо. Причем для многих из них это не просто вид спорта, а образ жизни, говорит ветеран органов внутренних дел, в прошлом сам неоднократный призер и победитель таких соревнований Игорь Власов.

«Боевыми приемами борьбы самбо и спортивным самбо должен владеть каждый сотрудник МВД. Это является неотъемлемой частью его службы. Если сотрудник полиции имеет силу, возможность защитить себя, быть уверенным в своей работе, это ему дает большие плюсы», - пояснил Игорь Власов.

Что касается спортивной составляющей состязаний, участники были разделены на восемь весовых категории. Борьба за награды турнира и не только шла в течение двух дней.

«Из числа победителей и призеров данных соревнований будет сформирована команда УМВД России по Пензенской области, которая примет участие в январе 2020 года в чемпионате УМВД России по самозащите без оружия», - сообщил начальник отдела УРЛС УМВД России по Пензенской области Сергей Лысов.