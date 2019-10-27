27.10.2019 | 14:27

Русские гончие свою добычу в лесу не бросают. Эта порода охотничьих собак рождена, чтоб зайца сделать дичью. В пензенской глуши прошли межрегиональные соревнования владельцев профессиональных преследователей убегающих от погони животных. Специалисты охотуправления оценивали мастерство псов по десяти параметрам.

«Собака должна, используя обоняние, чутье, опыт, найти зверя, где он затаился - под корягой или как-то, след находит, распутывает его. В итоге она его поднимает и с голосом преследует. Гончие собаки - это наша гордость, национальная порода. Очень многие любят с ними охотиться», - рассказал ведущий специалист-эксперт охотуправления Минлесхоза Пензенской области Алексей Сорокин.

Двухлетний Задор прекрасно показал себя в деле преследования ушастого и косого хитреца.

«Зайчик делает хитрости - двойки, сметки. А он должен найти и выгнать на охотника. Но так как сейчас зайчиков мало, мы душой только слушаем гон гончей. Ценится сила голоса, музыкальность, красота гона», - перечислил детали охотник Виктор Киселев.

Во время состязаний или охоты из полей и лесов доносятся не только голоса гончих. Порой человек издает тревожные звуки.

Экзамен на профпригодность прошли 27 русских гончих из Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей и Мордовии. Всем собакам присвоен соответствующий племенной класс. Хотя им самим он нужен как зайцу стоп-сигнал. Эти псы - прирожденные охотники.