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Спорт | Игрок пензенского «Дизеля» выступит на Турнире четырех наций в Хельсинки

25.10.2019|11:27
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Нападающего пензенского «Дизеля» Данилу Попова вызвали в молодежную сборную России на учебно-тренировочный сбор состава U20. Хоккеистов будут готовить к Турниру четырех наций, который пройдет в ноябре в Хельсинки.

Руководить тренировками на льду и в атлетическом зале будет воспитанник пензенской школы хоккея Юрий Бабенко.

Сборная отправится в Финляндию 7 ноября, а уже 8-го в 17:30 проведет первый матч против местной команды. 9-го числа в 18:30 россияне сразятся с представителями Швеции, 10-го в 13:00 встретятся с чехами.

«Первая игра пройдет на «Хартвалл Арене», второй и третий матчи - на стадионе Helsinki Ice Hall», - уточнили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|25.10.2019 11:40|

Желто-Синий самый сильный!!!

Гость|25.10.2019 11:48|

давай, везде позорились, теперь еще и там опозоримся

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