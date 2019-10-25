25.10.2019 | 11:27

Нападающего пензенского «Дизеля» Данилу Попова вызвали в молодежную сборную России на учебно-тренировочный сбор состава U20. Хоккеистов будут готовить к Турниру четырех наций, который пройдет в ноябре в Хельсинки.

Руководить тренировками на льду и в атлетическом зале будет воспитанник пензенской школы хоккея Юрий Бабенко.

Сборная отправится в Финляндию 7 ноября, а уже 8-го в 17:30 проведет первый матч против местной команды. 9-го числа в 18:30 россияне сразятся с представителями Швеции, 10-го в 13:00 встретятся с чехами.

«Первая игра пройдет на «Хартвалл Арене», второй и третий матчи - на стадионе Helsinki Ice Hall», - уточнили в пресс-службе ПХК «Дизель».