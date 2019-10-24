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Спорт | На состязания по ориентированию собралось 450 спортсменов

24.10.2019|14:22
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Более 450 атлетов из Пензы и других городов и районов региона стали участниками областных соревнований по спортивному ориентированию. Традиционные состязания посвящены памяти одного из основоположников направления - Виктора Горбункова.

«Погода комфортная, ребята будут с удовольствием соревноваться. Место выбрано прекрасное для стартов - Олимпийская аллея, почти центр города. Ждем высоких спортивных результатов», - отметил директор Пензенской областной станции юных туристов Михаил Васильев.

Задача каждого ориентировщика - по карте, в которой проставлены контрольные пункты, обнаружить заданные точки. Таковых, в зависимости от возрастной группы участника, от 7 до 25. При этом важно прийти к финишу как можно скорее.

«Перед тем как бежать на КП, надо взять направление, чтобы не убежать в другую сторону. По тропам надо двигаться быстрее, в лесу и труднопроходимых местах снижать скорость», - пояснил участник соревнований Максим Медянцев.

Победителей и призеров областных состязаний будут выявлять в течение двух дней. Лучшим ориентировщикам будут присвоены спортивные разряды.

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