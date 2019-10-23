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Спорт | Пензячка стала лучшей на этапе Кубка мира по эстетической гимнастике

23.10.2019|16:41
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С одной из высших и самых престижных наград на планете вернулась в родной город воспитанница пензенской школы эстетической гимнастики Ангелина Шнайдер. Сборная России - команда «Виктория-Стрела», в которой выступает спортсменка, не оставила ни малейшего шанса представительницам других стран и завоевала золото на третьем этапе Кубка мира, который завершился в Эстонии.

«Наши главные конкуренты - Финляндия и Болгария. После первого дня наша команда была вторая. На другой день после нашего выступления все стало понятно, мы победили с большим отрывом», - рассказала победительница этапа Кубка мира по эстетической гимнастике.

На вторую ступень пьедестала взошла еще одна российская команда, «Виктория», а бронза досталась финским девушкам.

Ангелину и всех российских спортсменок в Таллине поддерживала главный наставник и мама чемпионки - прославленная пензенская гимнастка, призер Олимпийских игр.

«Девочки не только сейчас были готовы побеждать. В апреле в Сингапуре они выиграли второй этап Кубка мира. Для меня как тренера было понятно, что дети примерно одного уровня, команды все сильные, вопрос только в том, кто лучше справится с волнением. То есть победил сильнейший не только в физическом плане, а морально самый стойкий», - отметила президент Федерации эстетической гимнастики Пензенской области Евгения Бочкарева.

Впереди Ангелину Шнайдер и ее команду ждет основной старт - четвертый, финальный этап, который состоится в конце ноября.

«Главная спортивная мечта - стать обладательницей Кубка мира. Медаль с чемпионата мира уже есть, для полного счастья только кубок нужен», - призналась Ангелина Шнайдер.

Основную подготовку девушка проходит в Москве, в составе российской команды. Дома она всегда находится под опекой своего первого и лучшего тренера, который помог ей проложить дорогу в мир большого спорта.

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