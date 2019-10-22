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Спорт | Пензенский дворец спорта «Воейков» принял всероссийский турнир по самбо

22.10.2019|15:29
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Традиционный всероссийский турнир по самбо собрал во дворце единоборств «Воейков» 270 борцов, которые представляли 16 регионов страны. Этими состязаниями юные атлеты и организаторы почтили память сотрудников управления ФСБ России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«Ребята 2006-2007 года занимаются уже по пять-шесть лет, уровень подготовки у них серьезный: I-II юношеский разряд, I-II спортивный разряд. Это говорит о том, что во всех регионах наш национальный вид спорта развивается», - отметил главный судья соревнований Сергей Лоповок (г. Кстово).

Борьба шла не только за награды престижного турнира. Победители получат путевки на первенство страны по самбо, которое пройдет в 2020 году.

Одним из первых две победы подряд в весовой категории до 54 килограммов одержал Ярослав Силантьев, представляющий Саратовскую область.

«В первой схватке был соперник более слабый, во второй - очень сильный. Было тяжело. Разошлись со счетом 2:0, я начал заходить на болевой, ему давали предупреждение и замечание, а потом он полез на меня и сделал бросок на балл», - рассказал он.

Победителей и призеров всероссийского турнира определили в 10 весовых категориях среди юношей. Столько же комплектов медалей разыграли среди девушек.

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