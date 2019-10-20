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Спорт | В «Дизель» вернулся форвард, расставшийся с клубом год назад

20.10.2019|11:34
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Пензенский клуб «Дизель» подписал контракт с воспитанником тольяттинской школы хоккея Николаем Владимировым. Об этом стало известно в субботу, 19 октября.

«Решение принять предложение «Дизеля» далось довольно легко. Я уже выступал в Пензе, знаком с городом, некоторыми игроками. Знаю Дмитрия Юрьевича Шандурова - он был старшим тренером, когда я приезжал сюда второй раз, Сергея Григорьевича Лопушанского, который работает в руководстве клуба», - рассказал форвард.

По его мнению, главная задача команды на сезон - выйти в плей-офф и занять высокое место в турнирной таблице.

«Лично для меня самое важное - это выходить на лед и помогать команде добиваться побед. Конечно, хочется всегда забрасывать шайбы и отдавать передачи, но во главу угла нужно ставить цели и задачи команды», - признал Николай Владимиров.

Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2019/2020. Он станет выступать под 94-м номером.

«Николай Владимиров выступал в ВХЛ за казанский «Барс», «Динамо» (Балашиха), нижнетагильский «Спутник», ХК «Саров». Кроме того, на его счету три матча в КХЛ за московское «Динамо». В Пензе играл в сезонах-2016/2017 и 2017/2018. Всего провел за наш клуб 21 матч, забросил одну шайбу, отдал три передачи», - уточнили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|20.10.2019 12:07|

Выперли там да?

Гость|20.10.2019 12:13|

2 сезона 21 матч и толька 1 шайба и 3 передачи у форварда в хокеее !!!!!!!! Он полюбому откатывает с контракта или играет просто бесплатно !!!!!!! Это кретинизм

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