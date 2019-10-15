15.10.2019 | 13:38

Побороться за Кубок области во дворец спорта «Воейков» приехали 25 тяжелоатлетов из Кузнецка, Нижнего Ломова, Заречного и Пензы.

«Долгие годы у нас зала тяжелой атлетики не было. Имелось два места «от 18 лет», а для детей не было. Раньше занимались в Доме культуры имени Кирова, давным-давно его закрыли - и все. А тут у нас только четвертый учебный год», - рассказал главный судья соревнований Григор Агекян.

Среди участников были и представительницы слабого пола. Некоторые подняли такой же вес, как и юноши. Грубая физическая сила тут не главное - важно правильно выполнить движение, сохраняя равновесие.

Соревнования прошли 12 и 13 октября. В первый день сильнейших определили среди участников до 18 лет, во второй - среди тех, кто старше.