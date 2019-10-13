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Спорт | Турнир в Пензе собрал около 150 бойцов ММА из разных регионов

13.10.2019|16:10
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Во дворце единоборств «Воейков» состоялся открытый Кубок и первенство области по ММА. В Пензе собралось около 150 сильнейших атлетов из восьми регионов страны.

«Надо посмотреть уровень спортсменов на данный момент. В 2020 году мы будем принимать Приволжский федеральный округ, нам понять надо, над чем работать, какой состав сборной выставить. Делаем срез для тренеров и для рейтинговых спортсменов, чтобы они выполнили разряды очередные: кандидат в мастера спорта и массовые разряды (первый, второй, третий)», - сообщил президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

Разбитый нос не повод прекращать схватку. Представитель Саратовской области показал себя настоящим бойцом: отчаянно сражался все три раунда, несмотря на травму, лишь в самой концовке уступил пензенцу.

«Прекрасный бой. Мне очень понравилось. Хороший соперник», - поделился впечатлениями боец ММА Егор Крылов.

По соседству, уже не на ринге, а на ковре, борьбу за награды первенства области вели спортсмены младшей возрастной группы.

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