10.08.2019 | 17:54

На стадионе «Первомайский» стартовал третий тур Премьер-лиги чемпионата России по регби-7. В турнире участвует 12 команд из 8 регионов страны. Город на Суре представлен двумя дружинами под названием «Локомотив-Пенза».

«Желаем успехов всем участникам соревнований без исключения! Пусть в чемпионате России по регби-7, который в этом году стал одним из самых интересных, наверное, в истории России, победит сильнейший», - отметил спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков.

Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» еще очень молод - ему всего 10 месяцев. Но он уже показал зубы именитым соперникам: коллектив находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата страны.

В воскресенье, 11 августа, на стадионе «Первомайский» состоятся финальные игры чемпионата России по регби-7. Затем - завершающий тур, который пройдет в Красноярске в конце августа.