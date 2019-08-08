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Спорт | В Пензе бильярдисты сразились за звания лучших на первенстве области

08.08.2019|16:13
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Уверенно, хладнокровно и точно - по-другому нельзя, когда на кону звание чемпиона области. Сильнейшие юные бильярдисты региона боролись за победу.

Среди десятка джентльменов присутствовала одна леди - Дарья Клыкова, самая младшая участница. В первый раз она взяла в руки кий год назад по совету мамы, теперь приходит на тренировки по зову души.

«Бильярд мне нравится больше всего. Это спокойный, безопасный вид спорта», - отметила участница соревнований.

Противостояли хрупкой девочке уже достаточно опытные игроки, для которых бильярд стал не просто увлечением, а частью жизни. В глазах ребят читался азарт и острый ум. Полдня посвящалось отрабатыванию ударов под звучание аудиокниг в качестве фоновой музыки. Только так становятся чемпионами, по мнению самих спортсменов.

«Я сейчас тренируюсь по 6-7 дней в неделю, по 6-7 часов. Из примеров у меня - Иосиф Абрамов, лучший бильярдист в мире. Это российский спортсмен, много тренируется сейчас, его тренер - папа, он очень жестко заставлял его тренироваться. Я стремлюсь к его результатам», - отметил участник соревнований Егор Дацюк.

По итогам этих состязаний будет сформирована тройка, которая отправится в Воронеж на командное первенство страны среди юниоров от 16 до 21 года.

«Иллюзий не пытаем, но будем стараться - показывать свое мастерство, характер. И если не в этом году, то, я думаю, на следующий год обязательно мы всех удивим», - рассказал президент Федерации бильярда Пензенской области Игорь Ясинецкий.

Попытаются это сделать Артем Ирышков, Сергей Ясинецкий и Егор Дацюк - именно они стали лучшими на первенстве области.

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