08.08.2019 | 18:04

Футболисты «Зенита» не прошли испытание чемпионом. В заключительном матче первого круга первенства МФС «Приволжье» бело-сине-зеленая дружина принимала команду из Вурнар «Химик-Август» - победителя прошлогоднего первенства, не потерпевшего в этом сезоне ни одного поражения. Сразу взялись за дело гости и в Пензе, забив до перерыва два безответных мяча.

«Я думаю, команды равные, просто мы никак не соберемся. Надо бегать активнее - они нас просто перебегают, поэтому забивают», - рассказал защитник ФК «Зенит» Максим Трунов.

Во втором тайме пензенцы, проделав работу над ошибками, заиграли намного активнее. Вскоре Владислав Мызгин ударом из пределов штрафной сократил отставание. Хозяева пошли вперед еще большими силами, чтобы сравнять счет, но команда из Чувашии стойко держала оборону. А на последних минутах «химики» поймали зенитовцев на контратаке и забили еще раз.

3:1 - с таким результатом вурнарцы одержали победу и опередили в таблице чемпионата МФС «Приволжье» пензенский клуб, отодвигая его на третью строчку. А лидирует в турнире каменский «Дорожник», обыгравший в Дзержинске местный клуб «Химик» со счетом 2:0.