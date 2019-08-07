07.08.2019 | 17:53

Пензенские регбисты готовятся продолжить победное шествие в российской семерке. В предстоящие выходные на родном поле они сразятся со своими конкурентами в матчах 3-го тура чемпионата России. Причем клуб «Локомотив» будет представлен сразу двумя командами, каждая из которых сможет претендовать на высокое место.

«Для нас это очень важный тур - команда сейчас находится на 2-м месте турнирной таблицы. Мы приглашаем всех жителей города, всех болельщиков, всех гостей», - отметил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Неделя для пензенских регбистов была насыщенной. Они приняли участие во всероссийском праздновании Дня железнодорожника. В столичных «Лужниках» состоялся спортивный фестиваль, на котором были представлены площадки всех клубов, выступающих под брендом «Локомотив», - футбольного, хоккейного, баскетбольных, волейбольных.

И вот впервые рядом оказался регбийный красно-зеленый собрат.

«Было огромное количество народа, и очень много людей, которые заинтересовались именно нашей игрой, игрой регби, с радостью откликнулись на все конкурсы», - рассказал Игорь Бармапов.

Мастер-класс от игроков и тренеров, призы активным участникам, яркая фотозона - все это сделало пензенскую площадку по-настоящему праздничной. Некоторые родители даже пытались записать детей в регбийную секцию, не обратив внимания на 600-километровое расстояние между столицей и городом на Суре.