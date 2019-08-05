05.08.2019 | 16:42

Спартакиада трудовых коллективов собрала на базе спорткомплекса школы № 46 представителей предприятий и учреждений Первомайского района. Традиционные состязания проводятся в рамках празднования Дня физкультурника, направлены они прежде всего на популяризацию здорового образа жизни и сплачивание коллектива.

«Данные мероприятия проходят более 10 лет, и с каждым годом в них принимает участие все большее количество предприятий. Очень много больниц принимает участие в этом году», - отметила главный специалист комитета по физкультуре и спорту г. Пензы Оксана Гришанова.

В программе спартакиады пять видов: футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы и дартс. В каждой из дисциплин участники старались показать максимально высокий результат, чтобы принести в копилку своей команды заветные очки, из которых и складывалась победа.

«У нас своя очень сильная команда по волейболу, замечательно мальчики кидают, они увлекаются дартсом. В том году мы заняли призовые первые два места. Думаю, в этом году мы не уступим свои призовые места», - рассказала участница спартакиады Татьяна Звонова.

Организаторы подготовили для лучших коллективов и спортсменов памятные кубки, медали и подарки.