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Спорт | Пензенцы прошли почти 20 километров по горной реке Кубани

05.08.2019|16:27
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К экстремальной экспедиции они готовились целый год, а пролетели 12 дней на Кавказе как одно мгновение. Почти 20 километров по горной реке Кубани прошли на катамаранах воспитанники клуба «Меридиан» при областной станции юных туристов имени Татьяны Мартыненко. Непредсказуемым и сложным было путешествие.

«Если в горах прошел дождь, то река поднимается очень резко и очень быстро. В течение трех часов ночью шел дождь. Мы утром встали, смотрим на реку - она поднялась практически на метр, то есть категория сложности увеличилась: если мы шли в реку третьей категории сложности, то за ночь она стала четвертой категории», - рассказал педагог дополнительного образования областной станции юных туристов Павел Зелепугин.

«Очень бурное течение, много камней. Очень страшно было идти, но мы смогли», - отметила воспитанница областной станции юных туристов Тамара Девятова.

Для школьницы Ксении Павловой это был третий водный поход. Сплав по реке она запомнит надолго. Каждое такое путешествие учит работать в команде и тренирует силу воли.

«Поддержка - это очень важно, особенно в нашем виде спорта, когда сидишь на катамаране не один, а идешь командой. Очень важно понимать друг друга и слушать направляющего, потому что если на нашем, так скажем, корабле будет несколько капитанов, то это будет полная неразбериха», - подчеркнула Ксения Павлова.

Юные покорители реки Кубани не только с достоинством выдержали водные испытания, но и полюбовались красотами Приэльбрусья, побывали на источниках минеральной воды нарзан, а также совершили горную прогулку на лошадях.

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