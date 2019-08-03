03.08.2019 | 15:18

Пензенский мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» начал подготовку к весьма непростому сезону. Команда осталась без ведущих игроков: стан желто-синих покинули Ксения Олькова, Мария Сурнина, Яна Зимирова и Юлия Нелюбова.

Состав пополнили молодые спортсменки, это воспитанницы кузнецкой, нижегородской и пермской школ футбола. А место в воротах заняла опытная и титулованная Светлана Роговская. Многократная чемпионка страны после пятилетнего перерыва вернулась в большой спорт.

«Это неожиданная и для меня новость, если честно. Все получилось так быстро! И никаких эмоций, никаких чувств пока не возникает, потому что я знаю, что это опять большая ответственность, за все проступки нужно будет отвечать. Поэтому чего-то дельного я сказать не могу», - отметила вратарь МФК «Лагуна-УОР» Светлана Роговская.

36-летняя футболистка успела поработать продавцом в магазине, судебным приставом, теперь занимается дачей и вместе со всей командой готовится к крупному турниру в Италии. В конце августа в Милане пройдет Кубок кубков. За трофей поборются представители четырех стран.

«Испанский клуб, мы, итальянский клуб и был португальский клуб, но что-то там у них не срослось, его заменит украинский клуб - это все те команды, которые стали обладателями кубка своих стран», - пояснил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Однако основной акцент тренерский штаб делает не на европейский турнир, а на чемпионат страны, который стартует в октябре.