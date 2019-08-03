03.08.2019 | 15:38

60 спортсменов из восьми районов области собрались на родине дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Василия Глазунова. В Колышлее прошел турнир по боксу, посвященный памяти первого командующего воздушно-десантными войсками. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет.

«Станут они чемпионами или не станут, но это мероприятие - память для детей, хорошие бои. Они здесь все выиграют, потому что, когда они выходят на ринг, особенно в таком возрасте, это уже преодоление себя, преодоление своих эмоций», - отметил главный судья соревнований Юрий Черников.

Кирилл Скородумов - представитель Колышлейского района. Парень занимается боксом уже шестой год. За плечами 15-летнего спортсмена множество различных соревнований и наград.

«Международный турнир выиграл в Бутурлиновке Воронежской области и пять раз первенство Пензенской области, с 2016 по 2018 год. Раньше занимался самбо. У меня отец в детстве боксом занимался, потом у нас открыли секцию, и я тоже захотел попробовать, понравилось - и стал заниматься», - рассказал Кирилл Скородумов.

К выходу на ринг готовился Матвей Неретин из Тамалы. Боевой настрой мальчик не утратил и во время поединка: за три раунда по минуте каждый он нанес своему сопернику несколько десятков ударов в голову.

Организатор открытого первенства по боксу в Колышлее планирует сделать соревнования ежегодными, проводить их не один, а несколько дней и приглашать на турнир атлетов из других регионов страны. Все условия для этого (главным из которых, пожалуй, является размещение спортсменов в поселке) есть.