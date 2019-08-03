03.08.2019 | 18:36

Игроки «Дизеля» впервые ступили на лед после летних каникул. Желто-синие принимают участие в предсезонном турнире среди команд Высшей хоккейной лиги на призы главы администрации Тамбовской области. Всего состязания объединили пять клубов: местную дружину, воронежский «Буран», «Динамо» из Твери, нижегородское «Торпедо-Горький» и представителей Пензы.

В своем стартовом матче подопечные Алексея Ваулина встречались с хозяевами соревнований. На протяжении двух первых периодов счет так и не был открыт, несмотря на большое количество опасных моментов. Но в заключительной 20-минутке болельщики увидели сразу несколько заброшенных шайб, которые, к сожалению, влетели в ворота желто-синих. Пензенцы так и не смогли размочить счет. В итоге «Дизель» уступил 0:3.

В последующем матче турнира сурские хоккеисты встречались с игроками клуба «Торпедо-Горький». Нижегородцы - дебютанты грядущего сезона ВХЛ. Счет в матче открыли желто-синие. Отличился Владислав Барулин.

Во втором периоде представители «Торпедо» забросили ответную шайбу. Но затем Никита Демин вывел «Дизель» вперед, а в заключительном отрезке встречи Павел Медведев установил окончательный счет 3:1 в пользу пензенцев.

Предсезонный турнир в Тамбове продлится до 5 августа.