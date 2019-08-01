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Спорт | С футболистами пензенского «Зенита» начала работать тренер-девушка

01.08.2019|17:01
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У пензенского «Зенита» новый тренер по физической подготовке. С недавних пор держать мышцы в тонусе футболистам помогает Яна Асланова. Цель ее занятий - снизить риск получения травмы игроком. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике дает парням упражнения на скорость, силу и растяжку.

«Они слушаются превосходно, любая бы девушка, наверно, позавидовала, что ты работаешь с 20 с лишним человек, и все мужского пола - это кайф, поверьте», - призналась тренер по физической подготовке ФК «Зенит» Яна Асланова.

Сине-бело-зеленые после небольшого перерыва приступили к тренировкам. Подопечные Владимира Радкевича готовятся к первому матчу второго круга первенства межрегионального футбольного союза «Приволжье».

7-го числа на стадионе «Зенит» пензенская команда будет принимать одного из лидеров турнира - «Химик-Август» из Вурнар.

«Команда в том году выиграла чемпионат, помимо этого, они усилились, у них есть задача, вот они играют. Есть так же, как у нас, и возрастные, и молодые неплохие футболисты, и даже уровня второй лиги есть ребята. А некоторые поиграли даже в первой лиге. Хорошая команда, играющая», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

В тренерском штабе отметили, что предстоящая встреча для сурских футболистов будет непростой, и добавили: все игроки в строю, травмированных нет, а значит сине-бело-зеленые обязательно поборются за очередные три очка.

Болельщиков приглашают прийти поддержать пензенскую команду. Матч состоится 7 августа на стадионе «Зенит». Начало в 18:00.

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Гость|01.08.2019 18:42|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

КТО-ТО УДАЧНО ПОСАДИЛ,СВОЁ ЧАДО,НА НАШИ ШЕИ?

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