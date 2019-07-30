30.07.2019 | 17:48

Такое в жизни каменских мальчишек и девчонок происходило впервые. Им, начинающим регбистам, мастер-класс готовился дать тренер сборной России Павел Барановский. Один из самых авторитетных специалистов в стране приехал в Сурский край по приглашению руководства РК «Локомотив-Пенза» для популяризации регби.

«Все зависит от подготовки ваших игроков. Мне сказали, что только начинающие - базовая. Значит, мастер-класс будет на базовые упражнения: на пас, на ловлю мяча, на понимание психологии игры регби-7», - отметил Павел Барановский.

Начался спортивный праздник с вручения сертификатов каменским тренерам, закончившим специализированные курсы. А затем за дело взялись гости. Павел Барановский вместе с ассистентками обучал азам игры с овальным мячом девушек. Вначале в развлекательной форме, постепенно перешли к более серьезным упражнениям.

«Не вижу отличия, даже когда тренирую девочек, я им говорю: «Вы все за полем прекрасный женский пол: в юбочках, красивые, мягкие, пушистые, добрые. Но когда вы пересекаете линию аута и выходите на поле, вы должны относиться к своей профессии как к регби мужскому, потому что те же столкновения, те же правила», - добавил Павел Барановский.

На других участках поля тренеры «Локомотива» вели занятия с юношами. После разминки вместе с Александром Янюшкиным молодые игроки стали отрабатывать технические и тактические навыки, которые послужат дальнейшему прогрессу воспитанников каменской школы регби.